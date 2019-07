Seit Montag wird gebaut an der Kita

Der Baggerlöffel greift in die Erde, rüttelt, und hebt die schweren Fundamente auf den Lastwagen. Die Hindernisse auf dem ehemaligen Kinderspielplatz an der Schulstraße sind beseitigt. Somit steht der Erweiterung der Kindertagesstätte für eine altersgemischte Gruppe in Ludwigschorgast nichts mehr im Weg. Der Startschuss für den Anbau ist am Montag gefallen. Den Zuschlag für die Baumeisterarbeiten hat die Firma Feilner aus Helmbrechts erhalten. Verläuft alles nach Plan, dann kann Ende Oktober Richtfest gefeiert werden. Zum Kindergartenjahr 2020/2021 soll das Gebäude fertig sein. Die veranschlagten Gesamtkosten der Maßnahme liegen bei 1,43 Millionen Euro. Als Förderung erhält die Gemeinde 699 000 Euro. Der aufgelöste Kinderspielplatz wird an anderer Stelle auf dem Areal entstehen. Der Betrieb im bestehenden Kindergarten (im Hintergrund) geht weiter. Nur der Zugang musste verlegt werden. Foto: Tobias Braunersreuther