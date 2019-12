Seit Jahrzehnten sind sie überzeugte Christsoziale

Der CSU Ortsverband Windheim nutzte einmal mehr den festlichen Rahmen der vorweihnachtlichen Feier, Mitgliedern Dank zu sagen, die sich in besonderer Weise vor Ort in die Gesellschaft und die Arbeit der CSU einbringen und ihre Werte verkörpern. Dabei ragte Wendelin Vetter heraus, der seit einem halben Jahrhundert der CSU angehört und 28 Jahre als ihr Schriftführer ein einzigartiges Protokollbuch erstellte. Silvia Vetter hatte sich vor zehn Jahren dem Ortsverband angeschlossen und führt seither auch das Protokollbuch ihres Onkels Wendelin Vetter in bewährter Weise fort.

Klaus Völk, der viele Jahre schon in der JU, auch als ihr Vorsitzender, gewirkt hat, ist seit mehr als 20 Jahren in der CSU und darüber hinaus im Ortsleben sehr aktiv. Seit 2015 bereichert er als Beisitzer den Ortsverband mit Ideen und unterstützt mit Manpower das Verbandsleben. Auch Fritz Treuner hält der CSU seit mehr als 20 Jahren die Treue. Zunächst im Ortsverband Welitsch beheimatet, hat ihn die Liebe nach Windheim verschlagen. Stets gut gelaunt ist er ein Aktivposten des Verbandes. Gelungen war die Überraschung für den Ortsvorsitzenden Thomas Kotschenreuther, der nicht nur für 20 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde. Die Ortsvorstandschaft verlieh ihm die Bronzene Raute, eine besondere Auszeichnung des Ortsverbandes, den er nun schon 20 Jahre erfolgreich leite, so der stellvertretende Ortsvorsitzende Manfred Fehn.

Allen Geehrten sagte der Ortsvorsitzende ein von Herzen kommendes Vergelt's Gott für das unermüdliche Engagement, das bleibende Spuren hinterlasse. Bürgermeister Thomas Löffler sah es als wichtig an, Frieden und Demokratie zu erhalten. Große Aufgaben warteten auch auf die Gemeinde. Er dankte Landrat Klaus Löffler, der die Gemeinde und den Landkreis präge. In Wendelin Vetter und Andreas Fehn, der nicht mehr für den Gemeinderat kandidieren werde, sah das Gemeindeoberhaupt wertvolle Ratgeber für sich. Thomas Kotschenreuther