Seit Jahrzehnten im Dienst für die Bürger

Langjährige Mitarbeiter am Landratsamt Kulmbach wurden geehrt. Mit Erna Pitschujew und Claudia Hofmann wurden zwei Frauen für ihr 25. Dienstjubiläum sowie Hermann Kremer und Rüdiger Köhler für ihre 40. Dienstjubiläen von Landrat Klaus Peter Söllner ausgezeichnet. Für den Personalrat sprach der stellvertretende Vorsitzende Ulrich Wagner Glückwünsche aus.

Erna Pitschujew leitet das Sachgebiet Systembetreuung. Landrat Söllner berichtete, dass mit der Dienstzeit von Erna Pitschujew auch das Zeitalter des Personalcomputers unter dem Betriebssystem Windows und die flächendeckende Ausstattung und Vernetzung des Amtes mit moderner und leistungsfähiger luK-Technologie begannen. Neben den umfänglichen Arbeiten der Systembetreuung habe Erna Pitschujew, so Landrat Söllner, für den einen oder anderen Bereich im Amt auch Datenbankanwendungen erstellt.

Claudia Hoffmann ist Verwaltungsangestellte an Pforte und Kanzlei. Landrat Söllner stellte fest, dass die Jubilarin in dieser Funktion als hilfsbereite und freundliche Mitarbeiterin durch ihre unkomplizierte und ausgleichende Art nicht nur bei den Kollegen, sondern auch bei den Bürgern, die das Haus besuchen, sehr geschätzt sei: "An der Pforte als erstem Anlaufpunkt und Aushängeschild unseres Hauses trägt Frau Hoffmann dazu bei, vor allem die Freundlichkeit gegenüber dem Bürger in unserem Haus hochzuhalten." In diesen 25 Jahren habe sie so dazu beigetragen, das Landratsamt als einen Ort zu etablieren, an dem sich Bürger willkommen fühlen.

Hermann Kremer ist Sachbearbeiter in der Zulassungsstelle. Landrat Söllner verwies darauf, dass das Sachgebiet Verkehrswesen sicher die Dienststelle im Landratsamt mit dem meisten und direktesten Kundenkontakt sei. Hinzukämen ständig neue Herausforderungen durch Änderungen der gesetzlichen Vorgaben, wie der Abgasvorschriften oder technischen Standards, die ein Höchstmaß an Flexibilität und Einsatzbereitschaft von jedem einzelnen Mitarbeiter der Zulassungsstelle verlangen.

Rüdiger Köhler ist geschäftsleitender Beamter sowie DDM-Geschäftsführer. In seinen nunmehr 35 Jahren am Landratsamt Kulmbach wurde ihm eine Vielzahl verantwortungsvoller Aufgaben übertragen, die er stets mit großem Engagement ausfgefüllt habe. Landrat Söllner: "Trotz der immensen Aufgabenfülle gelingt es ihm, den Blick auf das Wesentliche zu richten und im Haus als Ansprechpartner für die zentralen Fragen seiner Organisationseinheit zur Verfügung zu stehen." Auch für das DDM setze sich Rüdiger Köhler bereits seit 30 Jahren ein und arbeite hier nicht nur die Pflichten als Geschäftsführer ab, sondern stehe mit Leib und Seele hinter diesem Projekt. Werner Reißaus