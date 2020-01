Seit Jahrzehnten der Truppe treu

Ehrungen und Neuwahlen standen im Vordergrund der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Mannsflur. 60 Jahre zeigt Winfried Winkler seine Treue und Verbundenheit als passives Mitglied. Auf 40 Jahre blicken Karin Thomas (sie ist auch seit 40 Jahren Schriftführerin), Lothar Hofmann, Harald Nattermann und Peter Peinelt zurück. Und für 30 Jahre aktiven Dienst durfte Rüdiger Fehrmann eine Urkunde entgegennehmen.

Mit Jessica Haber, Nina Schödel und Marcel Dietrich konnte Vorsitzender Rainer Kaspar drei aktive Neuzugänge vermelden. Damit hat die Feuerwehr Mannsflur derzeit 83 Mitglieder. Davon sind zwei Ehrenmitglieder und einer Ehrenkommandant, 52 Passive, fünf Jugendliche und 23 aktive Mitglieder.

Bei den Neuwahlen gab es einige Veränderungen. Vorsitzender bleibt Rainer Kaspar. Als neuer stellvertretender Vorsitzender erhielt Christian Haber das Vertrauen, der Michael Laaber nachfolgt. Das Schriftliche erledigt weiterhin Karin Thomas, und die Kasse führt Franz Eidenpentz. Als Gerätewart löst Gerald Pittroff Heiko Stäsche ab, Jugendwart bleibt Karl Odörfer. Aktiven-Vertreter sind Alex Odörfer und Ralf Locht (für Christian Haber), Passiven-Vertreter Mike Badusche (für Hans Angles) und Werner Franzky, Frauen-Vertreterin bleibt Tanja Badusche. Bestätigt wurden die Kassenprüfer Jürgen Geier und Uwe Ströhlein.

Vorsitzender Rainer Kaspar ließ das Vereinsleben des vergangenen Jahres Revue passieren. Der Kinderfasching steht wieder am 22. Februar an, das Maibaumaufstellen am 25. April und das Sonnwendfeuer am 26. Juni. Kerwa-Rumspielen und Kaffeetrinken finden am 26. und 27. September statt. Die Halloweenparty am 31. Oktober, das Volkstrauertaggedenken am 15. November und die Weihnachtsfeier am 5. Dezember.

"Wir sind kein großer Verein, können aber als Mannsflurer stolz auf das Geleistete sein. Nicht nur auf die Jugendarbeit von Kerstin Stäsche, sondern auch auf das eigene Engagement für die Bevölkerung und als kultureller Träger in der Gemeinde", betonte Rainer Kaspar. Der Feuerwehrverein gebe gerne auch Zuschüsse zu größeren Anschaffungen, um die Marktgemeinde Marktleugast zu entlasten, so auch heuer für die anstehende Fahrzeugbeschaffung. Einen großen Dank richtete Kaspar unter anderem an den Bürgermeister Franz Uome mit seinen Gemeinderatskollegen, die die Aktiven der Wehr mit Zuwendungen unterstützen.

"Die Feuerwehr Mannsflur verfügt über einen guten Ausbildungsstand und macht auch sehr viel an kulturellen Veranstaltungen im Jahr. Die erforderliche Wehrausrüstung stelle die Marktgemeinde gerne bereit", sagte Bürgermeister Franz Uome. Er dankte den Kommandanten Heiko Stäsche und Roland Zuber, die die aktive Wehr gut führen. Gut sei zudem die Arbeit mit der Kinderfeuerwehr und der Jugend.

Kommandant Heiko Stäsche sprach die Anschaffung einer einheitlichen Bekleidung für den Feuerwehrnachwuchs zusammen mit der Marktleugaster Wehr an. Auch müssen die Fahrer des neuen Löschfahrzeuges den Feuerwehr-Führerschein machen, was Stäsche ebenfalls mit der Feuerwehr Marktleugast abklären will. Klaus-Peter Wulf