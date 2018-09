Seit Jahrzehnten der Partei treu

Seit 55 Jahre ist Anton Hetzel Mitglied beim CSU-Ortsverband Frauendorf-Lautergrund. Beim politischen Frühschoppen im Hof der Brauerei Hetzel wurde er für langjährige Parteizugehörigkeit geehrt. Außerdem konnte der Vorsitzende des Ortsverbandes Tobias Dusold mit Jürgen Baumgärtner, Christian Zorn und Monika Hohlmeier die CSU-Kandidaten für die kommende Landtagswahl im Oktober sowie der Europawahl im Mai 2019 begrüßen.

Monika Hohlmeier, Mitglied des Europäischen Parlamentes, ehrte verschiedene Parteifreunde für ihre langjährige Mitgliedschaft. Für 15 Jahre Parteizugehörigkeit wurden Martin Zillig und Tobias Dusold geehrt. Thomas Hümmer erhielt für 20 Jahre Mitgliedschaft die Ehrennadel mit zwei Sternen. Eine Ehrenurkunde für 35 Jahre Mitgliedschaft gab es für Werner Drescher und für stolze 55 Jahre wurde Anton Hetzel geehrt.

Kandidaten stellen sich vor

Christian Zorn aus Unterlangenstadt stellte sich als Listenkandidat für die Landtagswahl vor. 2005 trat Zorn einer Volkspartei bei, weil er aufgrund aktueller Wahlen begann, sich für Politik zu interessieren. Von seiner beruflichen Laufbahn her ist er finanztechnisch geprägt. Sein Lebensweg ging über eine Banklehre hin zur Filialleitung einer Bank, bis er dann im Bereich betriebliche Vorsorge den Weg in die Selbstständigkeit wählte. Damit sei er laut eigener Aussage im Mittelstand der Gemeinde und des Landkreises angekommen und kenne deren Sorgen und Nöte. Zorn hob die gute Zusammenarbeit der Landkreise Lichtenfels und Kronach hervor.

Im Anschluss sprach MdL Jürgen Baumgärtner im Brauereigarten. Baumgärtner betonte, dass Bayern die Sicherheit ausbaue und den Rechtsstaat stärke. Neben der Migration sei die Digitalisierung die größte gesellschaftliche Herausforderung.

"Wir werden Bayern zu einem der modernsten Länder in Europa machen, und bis 2025 alle Haushalte im Land an das Gigabit-Netz anschließen." Zusätzlich werde die Mobilfunkversorgung im Land verbessert. Bayern sei ein Generationenland. "Wir wollen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern und ihnen damit das ,Ja' zum Kind erleichtern", so der Abgeordnete.

Man respektiere alle Formen der Kinderbetreuung. Es sei gut, wenn jemand zu Hause bleibe. Genauso gut sei es, wenn sich eine Mutter für einen schnellen Wiedereinstieg in den Beruf entscheide. Um diese Wahlfreiheit zu unterstützen, habe man das bayerische Familiengeld eingeführt. Neben dem Wohl der Kinder gelte es auch, Respekt und Würde für die ältere Generation zu zeigen. "Gerade im ländlichen Raum wollen wir die medizinische Versorgung verbessern", so Baumgärtner. Auch Pflege sei wichtig. Bayern wolle eine gerechte Entlohnung für Pflegekräfte sichern, Arbeits- und Rahmenbedingungen verbessern und weitere Beratungsmöglichkeiten schaffen. red