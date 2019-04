Seit dem Frühlingstanz ein Paar

Im Hause Werthmann in Seußling wurde diamantene Hochzeit gefeiert. Beim Frühlingstanz 1957 hatten sich Richard und Margarete kennengelernt, zwei Jahre später wurde dann geheiratet.

Margareta zog von Kauernhofen nach Seußling, wo ihr Mann mit seinen Eltern eine kleine Landwirtschaft betrieb. In Haus und Hof wartete dann viel Arbeit, zumal neben den Schwiegereltern auch fünf Kinder zu versorgen waren. Mittlerweile besuchen neun Enkel und drei Urenkel immer gerne Oma und Opa.

Richard Werthmann arbeitete 31 Jahre bei der Bahn, nebenbei bewirtschaftete er den kleinen Hof bis 1986, für Hobby und Urlaub blieb wenig Zeit. Dennoch engagierte sich Richard Werthmann stets ehrenamtlich. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Seußling wirkte er zehn Jahre als Kommandant und 20 Jahre als Erster Vorstand, in der Kommunalpolitik als Gemeinderat, erst in Seußling, nach der Auflösung der Gemeinde Seußling in Altendorf. In den letzten 18 Jahren seiner Gemeinderatstätigkeit übte er das Amt des Zweiten Bürgermeisters aus und war Mitglied wichtiger Ausschüsse bzw. Zweckverbände.

Kein Wunder, dass die Gratulanten sich die Klinke in die Hand gaben. Die Glückwünsche der Gemeinde Altendorf überbrachte Bürgermeister Karlheinz Wagner mit seiner Vertreterin Barbara Zeh, die des Marktes Buttenheim Bürgermeister Michael Karmann, Landrat Johann Kalb gratulierte ebenso persönlich.

Sofern es künftig die Gesundheit erlaubt, freut sich das Jubelpaar auf weitere gemeinsame Reisen und einen erfüllten Lebensabend im Kreise seiner großen Familie. red