Seit 90 Jahren eine Stütze der Pfarrei

Die Frauen des katholischen Frauenbundes (KDFB) trafen sich am Montagabend im Pfarrzentrum in Adelsdorf zu ihrer Jahreshauptversammlung mit Ehrung. Die 86-jährige Lina Papp wurde für 60-jährige Mitgliedschaft von der Sprecherin des Vorstandsgremiums Maria Zahnleiter zusammen mit Pfarrer Thomas Ringer mit einer Urkunde und einem Brotzeitkorb geehrt.

Die Jubilarin erinnert sich: "Die damalige Vorsitzende Gertrud Kießling hat mich vor 60 Jahren zum Frauenbund eingeladen, und dann bin ich selbstverständlich dazu gegangen." Da sie beruflich ziemlich eingespannt war, hat sie zwar den Mitgliedsbeitrag gezahlt, "aber an meiner Stelle ist die erste Zeit immer meine Mutter zu den Monatsversammlungen gegangen", verrät sie. "Geholfen hab ich schon immer gern, wenn sie mich halt gebraucht haben", fügt sie noch an.

Am schönsten seien die Ausflüge wie der aufs Käppele in Würzburg mit anschließendem Besuch eines Weinkellers gewesen. Heute kommt sie nur noch selten zu den Treffen. "Die Augen machen nicht mehr so recht mit", erklärt die Jubilarin.

Volles Programm

Zuvor hatte Maria Zahnleiter den mehr als 40 anwesenden Frauen - der Frauenbund zählt 103 Mitglieder - ihren Tätigkeitsbericht aus dem vergangenen Jahr vorgetragen. Es war ein volles Programm, angefangen vom Weltgebetstag der Frauen über die Teilnahme am Kunigundentag in Bamberg und das Diözesanfrauenfest in Adelsdorf bis zum Besuch eines Musicals in Fulda und mehr. Der erste Altar am Fronleichnamsfest wurde von den Frauen mit einem wunderschönen Blumenteppich geschmückt.

Schatzmeisterin Helga Kießling legte einen positiven Kassenbericht vor, danach dankte Pfarrer Thomas Ringer "seinen" eifrigen Frauen für den großen Dienst. "Die Frauen sind nun schon seit 90 Jahren eine starke Stütze der Pfarrei - sichtbar, aber auch oft im Hintergrund", betonte er. "Ein Pfarrer ohne Frauenbund ist ein ganz armer Hund", fasste er schmunzelnd zusammen.

Auch das Jahresprogramm 2019 ist wieder voll mit Veranstaltungen wie einer Fahrt zu einem der Musicals "Aladdin" oder "Anastasia" nach Stuttgart, Muttertagsfeier, Maiandacht, Fahrradtour nach Medbach, aber auch das Kaffee- und Kuchenbüfett beim Pfarrfest ist ein ganz wichtiger Beitrag der Frauen für die Pfarrgemeinde.

Höhepunkt dieses Jahres ist natürlich die 90-Jahr-Feier des Adelsdorfer Frauenbundes am Sonntag 3. März. Um 17 Uhr findet ein Festgottesdienst mit anschließender Agape statt, zu dem auch eine Abordnung des Diösesanverbandes aus Bamberg sowie Schwester Claudia aus Frensdorf und der befreundete Nachbarverein aus Willersdorf erwartet werden. Johanna Blum