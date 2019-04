Seit 70 Jahren Turner

Bei der Hauptversammlung des TV 1889 Mitwitz zeigte der amtierende Vorsitzende Thomas Bürger das breite Spektrum des Turnvereins auf und lobte das beachtliche Engagement seiner zahlreichen Übungs- und Abteilungsleiter.

Mit 687 Mitgliedern, davon 314 weiblich und 373 männlich, sei der TV der größte Mitwitzer Verein. Schüler und Jugendliche stellten dabei genau ein Drittel aller Mitglieder und geben für die Zukunft Anlass zur Hoffnung.

Den Reigen der Abteilungsberichte eröffnete Bürger selbst (in Vertretung von Gundi Rädisch) für die "Schmetterlinge", die noch ein paar Hobby-Volleyballer suchen, um den Übungsbetrieb am Laufen zu halten. Stefan Palm berichtete von der mittlerweile schon 49 Jahre in Mitwitz erfolgreich abgehaltenen Sportabzeichenaktion, die heuer Jubiläum feiere. Neben Doris Friedrich, die ihn tatkräftig unterstütze, konnte mit Hartmut Post ein weiterer Prüfer gewonnen werden. Palm betreut zudem zuverlässig die Vereinshomepage des Turnvereins. Mit Aysenur Amasyali stehe der Abteilungsleiterin für das Mädchenturnen, Petra Thiele, eine tüchtige Helferin zur Seite. Das Eltern-Kind-Turnen werde von Elisabeth Geißer und Anne Köhler gemeinsam geleitet. Bewegen, tanzen, mit Freude dabei sein und etwas für den Körper tun, das sei das Ziel von Julimba, so berichtete Ulrike Thron von ihrer Abteilung, die Zuspruch findet. Von einer lebendigen Truppe konnte auch Daniela Reisenweber erzählen; sie betreut die Vorschulkinder bei Spiel, Spaß und Turnen. Für Erheiterung sorgte Ehrenvorsitzender Gerhard Kramer, als er sich dagegen aussprach, seine Abteilung als Seniorenturnen zu bezeichnen, da die meisten seiner "Zöglinge" in Sachen Fitness locker mit Jüngeren mithalten, wenn nicht sogar überholen könnten. Jens Friedrich heißt der neue Leiter der Hobby-Badminton-Gruppe, die unter seiner Leitung ganz schön ins Schwitzen komme. Recht einsatzfreudig zeigten sich auch die Nordic Walker, wusste Günter Abel zu berichten. Keine ruhige Kugel schieben die Kegler, so vermeldete Helmuth Kathan, sie seien dagegen mit Ehrgeiz bei der Sache.

Natürlich gibt es auch "Baustellen" im Verein, so der Vorsitzende; man werde sich aber bemühen, engagierte Übungsleiter im Bereich Jungenturnen und Damengymnastik zu finden, um diese vakanten Abteilungen zu reanimieren.

Neuer Vorstand gewählt

Aufgrund der nicht ordnungsmäßigen Geschäftsführung wurde der bisherige Vorsitzende von der Hauptversammlung abgewählt. Die notwendig gewordene Neuwahl des Vorsitzenden führte BLSV-Ehrenvorsitzender des Sportkreises Kronach und selbst Mitglied des TV Mitwitz, Karl H. Fick, durch. Reibungslos und einstimmig verlief die Wahl. So wurde der bereits amtierende und bisher Zweite Vorsitzende Thomas Bürger zum neuen Vereinsvorstand gewählt. Für dessen frei gewordenen Posten stellte sich Anne Köhler zur Wahl. Auch sie wurde ohne Gegenstimme gewählt.

Für seine 70-jährige Mitgliedschaft beim Mitwitzer Turnverein erhielt Horst Göldner aus Mitwitz neben einem Geschenk und einer Urkunde viel anerkennenden Beifall. Weitere Auszeichnungen durch den Vorstand für 25, 40 und 60 Jahre Vereinstreue folgten. Leider hatte der Vorsitzende auch noch eine traurige Aufgabe zu erledigen, da er einige verdiente Abteilungs- und Übungsleiter, die aus persönlichen Gründen in Zukunft ihre bisherige Aufgabe nicht weiter wahrnehmen können, verabschieden musste. Dies sind: Sabine Müller und Jasmin Schultheis (Eltern-Kind-Gruppe), Jürgen Mäder (Tennis), Emily Fischer, Sidney Fischer und Florian Streifinger. fb