Seit 70 Jahren für Hilfebedürftige da

Der VdK-Ortsverband Vorra-Stappenbach feierte sein 70-jähriges Bestehen mit Schirmherrin Melanie Huml, der bayerischen Staatsministerin für Gesundheit und Pflege. Insgesamt 150 Besucher feierten im Saal des Gasthauses Beck in Abtsdorf mit.

Vorsitzende Theresia Dotterweich moderierte charmant und kurzweilig die Veranstaltung. Tamara Schäfer (Trompetenspiel), Marike Beck (Gedicht) und die Tanzgruppe "Oberköster Volkstanzfreunde" lockerten den Festabend auf.

Es galt, 70 erfolgreiche Jahre im Dienste der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Sozialrentner in den Ortsteilen Abtsdorf, Birkach, Hundshof, Stappenbach, Vorra und Unterharnsbach der Gemeinden Frensdorf und Burgebrach zu würdigen. Nach einem würdigen Dank- und Gedächtnisgottesdienst, umrahmt vom Kirchenchor St. Cäcilia und unter Leitung von Pfarrer Schmidt in der Kuratie-Kirche von Vorra lauschten die Besucher des Festkommerses gerne dem Vortrag von Staatsministerin Melanie Huml. Da Huml verwandtschaftliche Wurzeln mit der Gemeinde verbinden, freute sich der Ortsverband Vorra-Stappenbach besonders über die Schirmherrschaft der Ministerin. Die Festrednerin zeigte auf, wie die Staatsregierung das Ziel einer "medizinischen und pflegerischen Versorgung auf hohem Niveau flächendeckend und möglichst wohnortnah" auch im ländlichen Bereich erreichen will. Ein Mittel sei die "Landarztprämie" für die Niederlassung von Ärzten, gezielte Stipendien für Medizinstudierende oder auch hohe staatliche Investitionen in Krankenhäuser. Ferner soll die Ausbildung zu Pflegekräften attraktiver werden. Es sollen weitere Pflegestützpunkte entstehen und mindestens 500 neue Kurzzeitpflegeplätze geschaffen werden, um die pflegenden Angehörigen besser entlasten zu können. Besonders betonte Melanie Huml, dass zwei Drittel der zu Pflegenden von Angehörigen zu Hause betreut würden. Jährlich würden ab jetzt 1000 neue Pflegeplätze vom Freistaat gefördert. "Viele Maßnahmen der Bayerischen Gesundheits- und Pflegepolitik stimmen mit den Forderungen des VdK überein", stellte Ministerin Huml fest. Ihren Dank für die bisher auch im Ortsverband geleistete ehrenamtliche Arbeit verknüpfte die CSU-Politikerin mit der Bitte, weiterhin mit Rat und sachkundiger Hilfe den bedürftigen Menschen, aber auch der Politik, beizustehen.

Frensdorfs Bürgermeister Jakobus Kötzner würdigte ebenfalls die Rolle des VdK bei vielen Gesetzgebungsverfahren im Sozialbereich. Ebenso wie sein Kollege Johannes Maciejonczyk, Bürgermeister aus Burgebrach, dankte Jakobus Kötzner dem Orts- und Kreisverband für die seit 1949 gewährte Unterstützung vieler Menschen, auch bei Auseinandersetzungen mit Sozialversicherungen.

Warum der VdK-Ortsverband Vorra-Stappenbach allen Grund zum Feiern hat, untermalte ein Blick auf die Erfolgsgeschichte durch die Kreisvorsitzende Erika Jäger und die Ortsvorsitzende Theresia Dotterweich. Seit 70 Jahren sei der VdK für Menschen mit Handicap da, für Pflegebedürftige, für chronisch Kranke und für ältere Leute, sagten sie.

Der Ortsverband erfülle auch gerne die wichtige Aufgabe, die Dorfgemeinschaft zu fördern, betonten Jäger und Dotterweich. Dazu dienten Ausflüge, kulturelle Aktivitäten, aber auch die unverzichtbaren Besuche von Jubilaren und Kranken. red