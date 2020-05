Seit 68 Jahren ist er der "Booda"

Martin Kreller hängt seine Schere nach 68 Jahren im wahrsten Sinne des Wortes an den Nagel. Der Friseur ist jetzt 82 Jahre alt und wird ab 4. Mai, wenn seine Tochter Johanna Albrecht den Friseursalon wieder öffnen darf, nicht mehr hinter dem Friseurstuhl stehen.

Er ist wohl einer der ältesten Friseure im Landkreis Forchheim, der noch aktiv war. Für ihn war es ein Hobby. Seine Kunden, meist auch in seinem Alter, kamen auch außerhalb der Landkreisgrenze zu ihm - meist auch, um noch ein Schwätzchen zu halten. Das Gespräch und die Unterhaltung mit seinen Herren war Kreller sehr wichtig, hält es doch auch das Gehirn etwas auf Trapp.

Lehre in Erlangen

"Es reicht jetzt, ich bin 68 Jahre am Friseurstuhl gestanden. Jetzt ist die Gelegenheit aufzuhören", meint Martin Kreller. Am 4. Mai 1952 begann er seine Lehre im Herrensalon Freier in Erlangen. Wer damals im Frühjahr schon eine Lehrstelle hatte, durfte vorzeitig die Schule verlassen.

Nach drei Jahren wechselte er nach Burk, wo er im Salon Gabriel seine Ausbildung 1956 zum Damenfriseur vollendete. In dieser Zeit wurde im Hause Kreller ein großer Umbau vorgenommen: An einer am Wohnhaus stehenden Scheune wurde ein Friseursalon angebaut - mit zwei Bedienungsplätzen.

1957 heiratete Kreller die Hotelierstochter Cilli Kern. Nach dem Besuch des Meisterkurses in der Friseurfachschule Meininghaus legte er 1961 vor der Handwerkskammer Oberfranken die Meisterprüfung erfolgreich ab und war somit der jüngste Friseurmeister im Landkreis.

Martin Kreller ist in der vierten Generation Friseur. Seit 140 Jahren gibt es den "Booda" in Pinzberg. Sein Vater, Großvater und Urgroßvater hatten keinen Salon, sie gingen auf "Schdör", von Haus zu Haus jeden Samstag und hatten nur Männer als Kunden. Sein Großvater wurde dabei 1925 am Kirchweihsamstag von der abgebrochenen, herabstürzenden Kerwasbaumspitze erschlagen.

Die Familie wurde größer und das Haus zu klein. 1974 bezog man das neu erbaute Haus im Keilbrunnen mit neuem Salon und sechs Bedienungsplatzen. 2003 wurde Martin Kreller als Altmeister ausgezeichnet. Und jetzt 2020 blickt er zurück: " Ich habe einen wunderschönen Beruf, mit turbulenten Zeiten, dazwischen mal etwas ruhiger, täglich neue Gesichter, neue Geschichten. Es ging immer fröhlich zu in meinem Salon und ich weiß, dass, das auch weiterhin mit meiner Tochter Johanna Albrecht so bleiben wird."

Kreller sagt den Kunden ein herzliches "Vergelt's Gott" für die vielen schönen Jahre, die ihm durch deren Treue beschert worden sei. "Ich verabschiede mich mit meinen Meisterspruch, den ich bei der Überreichung meines Meisterbriefes und Altmeisterbriefes vorgetragen habe: "Absolon der Starke blieb mit seinen langen Haaren an einem Baume hangen. Wär er vorher zu mir gegangen, nie blieb er an einem Baume hangen." red