Seit 60 Jahren Seite an Seite

"Weil wir so verliebt sind wie am ersten Tag, wollen wir noch einmal im Kreise unserer Lieben mit Euch feiern." Das schrieben Annemarie und Georg Preis auf die Einladungskarte zu ihrer Diamantenen Hochzeit, die das Paar jetzt feiern konnte.

Georg Preuß wurde 1931 in Königsberg/Ostpreußen geboren und kam nach dem Krieg über verschiedene Stationen nach Scheßlitz. Annemarie wurde 1937 in Bamberg geboren. Hier lernten sich die beiden in der damaligen Bahnhofswirtschaft kennen und lieben.

Annemarie erlernte in Bamberg bei der damaligen Firma Rössner den Beruf der Pelznäherin. Georg arbeitete bis zu seiner Pensionierung beim Überlandwerk.

Beide waren im Vereinsleben sehr engagiert und waren seit 1965 ehrenamtlich beim BRK Ortsverband Scheßlitz tätig. Hier besonders in der Betreuung von behinderten Menschen. Georg Preuß leitete über 25 Jahre den VdK Ortsverband Scheßlitz, dessen Ehrenvorsitzender er heute ist.

Von den sieben Kindern können leider nur noch vier zu dem Fest gratulieren, aber noch elf Enkel und 15 Urenkel. Die größte Freude bereitete dem Paar aber ein Überraschungsgast - es reiste die älteste Tochter aus Amerika zu dem Jubiläum an.

Die Glückwünsche des Landkreises überbrachte stellvertretender Landrat Johann Pfister, für die Sadt Scheßlitz gratulierte Erster Bürgermeister Roland Kauper. red