Seit 60 Jahren ein Ehepaar

Die Eheleute Werner und Brigitte Hauenstein feierten im Familienkreis ihre Diamantene Hochzeit. Das Jubelpaar freut sich über vier Kinder, zwei Enkelkinder und drei Urenkelinnen.

Der in Eckersdorf geborene und in Lanzendorf aufgewachsene Jubelbräutigam lernte seine Brigitte während der Bundeswehrzeit in Esslingen bei Stuttgart kennen. Nach dem Umzug nach Bayreuth heirateten die beiden 1959 in Bayreuth.

Das Ehepaar zog dann im Mai 1960 nach Himmelkron und Werner Hauenstein trat im gleichen Jahr seine Arbeitsstelle als Gärtner und Hausmeister im "Haus Gottestreue" in Himmelkron an und stand 40 Jahre im Dienst der Diakonie Neuendettelsau. Seine Ehefrau Brigitte war 20 Jahre in den Himmelkroner Heimen beschäftigt.

Werner Hauenstein engagierte sich in vielen örtlichen Vereinen. 1962 trat er als aktiver Fußballspieler dem TSV Himmelkron bei. Als eingefleischter TSVler war er auch mit am Schwimmbadbau beteiligt. Aktiv war er viele Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr, im Gartenbauverein, im Diakonieverein, dem Siedlerbund und im Kirchenvorstand tätig. In den 70er Jahren war er über eine Wahlperiode Mitglied im Gemeinderat.

Im Jahr 1980 trat er dem SPD-Ortsverein Himmelkron bei. Dritter Bürgermeister Peter Aßmann überbrachte Glückwünsche und Geschenke im Namen des Landkreises Kulmbach, der Gemeinde Himmelkron und des SPD-Ortsvereins Himmelkron-Gössenreuth. Werner Reißaus