Seit 60 Jahren arbeitet Fritz Hendel für die selbe Firma

Fritz Hendel feiert als Arbeitnehmer der Firma Kaiser Trockenbau seine 60-jährige Betriebszugehörigkeit.

Als 14-jähriger Bursche lernte Hendel bei Kaiser Trockenbau (damals noch Zimmerei Kirschner) Zimmermann. Die Ausbildung schloss 1962 ab.

Wenn Hendel in der Metropolregion unterwegs ist, berichtet er mit Stolz von zahlreichen Projekten, an denen er mitwirkte. "Damals wurden noch ohne die zahlreichen Hilfsmittel Trockenbauwände und Akustikdecken montiert", erinnert er sich. "Wenn ich nur an das Einmessen der Decken und Wände denke, ohne Lasertechnik - aber es ging auch."

Auch nach seinem Renteneintritt 2006 unterstützt Hendel das Unternehmen weiter tatkräftig. Auch das ein oder andere gelungene Grillfest gehen dabei auf sein Konto.

Als Zeichen der Anerkennung erhält Fritz Hendel eine Urkunde der IHK Nürnberg sowie eine Medaille.

Die Firma Kaiser Trockenbau GmbH ist seit über 40 Jahren in der Region Nürnberg tätig. red