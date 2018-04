Seit 55 Jahren ein Aktivposten im Skiclub Neustadt

Neustadt — Wenn alle 108 Vereinsmitglieder des Skiclubs Neustadt (SCN) zur feierlichen Ehrung ihrer langjährigen Treue gekommen wären, hätten Erster Vorsitzende Hans Höhn und sein Stellvertreter Christian Bauer Akkordarbeit leisten dürfen. Im Aktiv-Fitness-Gesundheitstreff dankte Höhn den Mitgliedern für ihre Treue zum SCN und überreichte Urkunden und Ehrennadeln.

Volker Knauer, der für 55 treue Jahre ausgezeichnet wurde, bekam eigens eine Laudatio. Und das hatte auch einen Grund: Knauer gehörte 24 Jahre dem Vorstand an, war von 1963 bis 1975 Gesamt-Jugendleiter und Mitinitiator der alpinen Sportanlage am "Kemmater Hang" (1981 bis 2006 in Betrieb). 1982 organisierte er den ersten Aerobic-Kurs und darauf folgend 36 halbjährliche Kurse bis zum Jahr 2000. Knauer war 1984 mitverantwortlich für die Neuausrichtung des SC, mittels neuer Sportangebote wurde ein erweiterter Interessenkreis angesprochen, die Mitgliederzahlen entwickelten sich von damals circa 300 auf heute circa 1450. 1993 gründete er die Bogensportabteilung mit, die mitgliederstärkste Abteilung des SCN mit circa 70 Mitgliedern, und war von 1993 bis 2018 deren Abteilungsleiter. Seit 1995 ist er Übungsleiter Bogensport, seit 1997 C-Trainer (Fachübungsleiter für alle in der Sportordnung des Deutschen Schützenbundes enthaltene Schieß- und Sportdisziplinen). Knauer hatte für seine vielfältige Verdienste bereits zahlreiche Auszeichnungen der Stadt, des Bayerischen Landessportverbandes und des Sportschützenbundes erhalten.

Die weiteren Ehrungen des Skiclubs erhielten:

10 Jahre: Kamill Wolny, Elli Tigges, Christian Pfeiffer, Carolin Gretzbach, Angela Peschel, Ulrich Nimz, Sabine Nimz, Gina Neundorf, Susanne Münzenberger, Jens Hackel, Annelie Stegner, Hermann Hartwig, Tom Hoger, Gislinde Goltz, Heiko Holland, Claudia Jeroma, Henry Jeroma, Elke Jung, Manuel Mannagottera, David Kalb, Fabiola Mannagottera, Ronny Mann, Tessa Kirchner, Julian Luthardt, Beate Steiger, Leonie Köhn, Regina Gottelt, Minka Radicek, Sandra Ulbricht, Doris Beinlich, Peter Beinlich, Ramona Bonczek, Jürgen Braun, Florian Schneider, Sarah Schmidt, Klaus Schmidt, Daniela Roth, Brigitte Vondran, Daniela Laux, Cornelia Schmidt, Florian Rudaj, Anneliese Fischer, Heike Eschrich, Christina Engelhardt, Martin Ulbricht, Heinz Schelhorn, Franziska Schindhelm.

15 Jahre: Bernd Martin, Anne Schrey, Wolfgang Schrey, Silke Sauer, Silvia Merbach, Hermann Lich, Christa Schulz, Peter Seelmann, Oliver Jung, Petra Krug, Ursula Greiner, Lea Bauer, Michèle Breuner, Wolfgang Breuner, Brigitte Dorst, Georg Eckelt, Hildegard Eckelt, Erich Ehrlicher, Michael Ehrlicher, Martin Faber, Sabine Tzscheuschner, Norbert Fischer, Gabriele Forkel, thomas Schwerdtner, Anna Jung, Klara Knauer, Ilse Klug, Josef Kinhirt, Elke Seelmann.

20 Jahre: Horst Brehm, Valerie Loczenski, Matthias Schindhelm, Frank Rebhan, Hilde Knoch.

25 Jahre: Uwe Sauerbrey, Tom Soyer, Dania Hänsel, Urte Ketels, Nadja Rehm, Stefan Hänsel.

30 Jahre: Mark Stegner, Christine Bär, Ulrich Pechauf, Michael Loczenski, Karl-Heinz Bär, Christine Engel, Kai Düsel, Silke Dorst.

40 Jahre: Günter Hein.

50 Jahre: Robert Matzke, Horst Weschenfelder.

55 Jahre: Michael Fischer, Wolfgang Vogt, Volker Knauer.

60 Jahre: Karl-Heinz Schmidt.