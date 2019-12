Seit 50 Jahren wird miteinander diskutiert, gefeiert und gebetet

Mit einem Gedenkgottesdienst feierte die Katholische Landvolkbewegung (KLB) Bamberg in der Region am Obermain ihr 50-jähriges Bestehen. Der langjährige Begleiter der Gemeinschaft, Edgar Hagel, zelebrierte den Gottesdienst, der musikalisch durch eine Harfengruppe, überwiegend bestehend aus KLB-Mitgliedern, umrahmt wurde.

Bei der anschließenden Feier der Agape wurden Erinnerungen aus den letzten 50 Jahren ausgetauscht. Im Herbst 1969 fand sich die KLB Bamberg in der Region am Obermain zum ersten Mal zusammen. Der damalige Referent und Geschäftsführer der KLB Bamberg, Toni Muth, hatte viele Ehemalige der katholischen Landjugend aus dem damaligen Landkreis Staffelstein zu einem Meditationsabend nach Frauendorf eingeladen. Toni Muth rief die jungen Menschen auf, in der KLB Bamberg mitzuwirken. Konkret hieß das, sich für die Menschen auf dem Land einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen gemäß dem Wahlspruch Jupp Schneiders, Gründer der "Jugendburg" am Feuerstein, "Entschiedene Menschen an entscheidende Stellen". Frauen und Männer dieser ersten Stunde waren u.a. Familie Lang aus Wolfsdorf, Familie Schütz aus Isling, Familien Frey und Landgraf aus Rattelsdorf, Familien Gründel und Finzel aus Krögelhof. Mit Begeisterung und in Aufbruchsstimmung begannen die jungen Menschen ihr Engagement in der KLB Bamberg. Es wurde in den letzten 50 Jahren viel miteinander gelacht, diskutiert, gefeiert, gebetet und sich gegenseitig im Glauben gestärkt.

Die Arbeit mit der KLB-Gemeinschaft prägte und bereicherte das Leben der Mitglieder. Auch in Zukunft werden sich die KLB-Mitglieder in der Region am Obermain weiterhin für die Menschen auf dem Land einsetzen. So findet am 23. Januar der "Ökumenische Abend" in der evangelischen Kirche Zapfendorf statt und am 27. Januar der traditionelle Frauenbildungstag in Vierzehnheiligen zum Thema "Mit Freude in den Lebensabend" und Übungen zu Sitztanz und Sturzprophylaxe. Im Frühjahr 2020 runden das Männerbildungswochenende zum Thema "Rumänien", die Großeltern-Enkelkinder-Tage am Feuerstein und der Studientag auf dem "SINN-WEG" nahe Haßfurt das Programm der KLB in der Region am Obermain ab. Weitere Informationen sowie das Jahresprogramm der KLB Bamberg finden Interessierte unter www.klb-bamberg.de. Auf Anfrage (Telefon 0951/502- 3800, E-Mail klb@erzbistum-bamberg.de) werden das Jahresprogramm oder Flyer zu einzelnen Veranstaltungen per Post oder per Mail zugeschickt. red