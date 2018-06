Seit 50 Jahren Mitglied in der Feuerwehr

erl



Den Florianstag der Freiwilligen Feuerwehr Hallerndorf nahm erster Vorsitzender Werner Fischer zum Anlass, verdiente Mitglieder auszuzeichnen. Albert Bauer, Albrecht Bauer und Alfons Nützel bekamen für 50 Jahre treue Mitgliedschaft Ehrenurkunden überreicht.Sie leisteten über Jahrzehnte auch aktiven Feuerwehrdienst. Für 40-jährige Mitgliedschaft bedankte sich der Feuerwehrchef bei Edeltraud Seebauer, Brigitte Lengenfelder, Cornelia Eichhorn, Markus Bauer und Robert Bauer . Auf dem Programm stand neben Rundfahrten mit den Feuerwehrfahrzeugen für die Kinder auch eine Schauübung der Jugendfeuerwehr. Der Nachwuchs zeigte bei der Bergung einer verletzten Person unter einem Auto sein Können und erhielt viel Applaus für ihre Demonstration der Leistungsstärke. Bürgermeister Torsten Gunselmann freute sich darüber, dass beim Florianstag in Hallerndorf die gute Zusammenarbeit zwischen den Ortswehren deutlich wurde: "Der Stiebarlimbacher Kommandant hilft beim Bierausschank und auch der Schnaider Kommandant half tatkräftig bei der Bewirtung mit." Gunselmann sieht in den Feuerwehren eine der wertvollsten Institutionen in der Gemeinde, die es zu "würdigen und wertzuschätzen" gelte.