Seit 50 Jahren in der Firma

Ein Arbeitsverhältnis der besonderen Art feierte Helmut Löw. Seit fünf Jahrzehnten ist er bei der Firma Baudler Sanitär-Heizung beschäftigt. Helmut Löw ist kein gelernter Sanitär- oder Heizungsbauer, aber nun für die dritte Generation der Firma Baudler ein unverzichtbarer Mitarbeiter. "Er ist mein bester Mann." Ein besseres Zeugnis konnte ihm Inhaber Michael Baudler wohl kaum ausstellen. Am vergangenen Samstag feierte Helmut Löw sein Jubiläum im Rahmen der Hausmesse. Am 23. März 1969 hatte der Jubilar in der Firma des Schmiedemeisters Albin Baudler mit der Arbeit begonnen. Damals seien vor allem Wasserleitungen gelegt und Pferde beschlagen worden, sagte der heutige Firmeninhaber in seiner Laudatio. Sein Wissen habe sich Löw selbst angeeignet. Er sei froh, dass der Jubilar ihn auch als Rentner unterstütze, sagte Baudler. "Ohne Helmut Löw wäre die Firma nicht da, wo sie heute steht", würdigte er seinen treuen Mitarbeiter. des