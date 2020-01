Seit 46 kreativ für die gute Sache

Monatelang trafen sich die Basteldamen des katholischen Frauenkreises Altenkunstadt regelmäßig im Pfarrheim Sankt Kilian, um gemeinsam zu sticken, stricken, häkeln und zu basteln. Doch damit hätte sich das Arbeitspensum nicht bewältigen lassen. Die kreativen Frauen werkelten deshalb auch noch zuhause weiter und legten sogar Nachtschichten ein.

Bei ihrem Jahresbasar im Pfarrsaal versuchten die emsigen Damen jetzt, ihre ebenso schönen wie nützlichen Arbeiten "an den Mann zu bringen". Das umfangreiche Sortiment, mit dem sie viele "Kunden" anlockten, beinhaltete Sofakissen, die beliebten Wollsocken, Babysöckchen, Hausschuhe, kunstvoll gestaltete Decken, wärmende Mützen, Deko-Artikel und vieles mehr. In der katholischen Kirchengemeinde und im Vorstandsteam des Frauenkreises weiß man das Schaffen der kleinen, vor 46 Jahren gegründeten Gruppe zu schätzen. "Unsere kreativen Damen sind eine wichtige Einnahmequelle und damit eine Stütze des Vereins", lobt Frauenkreis-Vorsitzende Roswitha Arnold. Ohne deren ehrenamtliches Engagement wären die alljährlichen Spendenaktionen in der Vorweihnachtszeit nicht möglich.

Diesmal stellten die Frauen mehr als 2000 Euro für die im Pfarrheim anfallenden Stromkosten, den Blumenschmuck in der Pfarrkirche und für das musikalische Schaffen des Kirchenchors bereit. Acht behinderte Mitbürger durften sich über Geldgeschenke in Höhe von 800 Euro freuen. Mit 500 Euro unterstützte der Frauenkreis die Arbeit des Hospizvereins Lichtenfels. Wenige Wochen zuvor spendete der Verein 500 Euro für das Kenia-Projekt des Ehepaars Herbert und Lilly Sachs aus Strössendorf.

Die kreativen Frauen treffen sich einmal in der Woche im Pfarrheim zum Werkeln. Bürger, die sich für die schönen, teils äußerst kunstvollen Handarbeiten der Gruppe interessieren, können dies bei den Bastelnachmittagen jeden Dienstag um 14 Uhr im Pfarrsaal tun. Aber auch neue Bastler sind willkommen. "Wir sind für jede helfende Hand dankbar", sagt Rosemarie Klerner.