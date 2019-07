Seit 40 Jahren zieht Klaus Bormann alle Register

Seit nunmehr 40 Jahren begleitet Kirchenmusikdirektor Klaus Bormann Gottesdienste der evangelischen-lutherischen Kirche mit der Orgel. Im Alter von zwölf Jahren saß der gebürtige Hofer zum ersten Mal auf der Orgelbank, nachdem er gebeten wurde, kurzfristig für eine erkrankte Organistin einzuspringen.

"Schon als kleines Kind hat mich die Kirchenorgel fasziniert. Als Sohn eines Mesners war ich regelmäßig im Gottesdienst. Und da habe ich immer eine Gänsehaut bekommen, wenn der Organist die Orgel einmal so richtig ,aufgedreht‘ hat." Seitdem hat ihn die Begeisterung für das königliche Instrument nicht mehr losgelassen.

Begonnen hatte alles mit dem Wegzug von Pfarrer Haas ins Allgäu. Aus diesem Anlass schenkte er der Mesnerfamilie Bormann sein Klavier und der zehnjährige Klaus erhielt den ersten Musikunterricht. Mit großer Begeisterung widmete sich Klaus Bormann seit dieser Zeit der Musik, so dass er sich schließlich nach dem Abitur für das Musikstudium in Bayreuth entschied. Während seiner Bayreuther Studienzeit wirkte er als nebenamtlicher Kirchenmusiker an der Sankt-Lorenz-Kirche in Hof an der Saale. Dann führte ihn der Beruf nach Schwaben, wo er acht Jahre in Königsbrunn bei Augsburg als Dekanatskantor wirkte. Vor 13 Jahren kam er schließlich mit seiner Familie nach Lichtenfels. Hier hat Klaus Bormann eine erfüllende Aufgabe gefunden.

Er leitet nicht nur den Lichtenfelser Posaunenchor, den Kirchenchor und mit Reiner Babucke den Jugendchor "Misstikalls", sondern organisiert und leitet darüber hinaus in der Korbstadt regelmäßig Kirchenkonzerte, die weithin Beachtung finden. Zu seinen Aufgaben als Dekanatskantor zählt die Leitung des Lorenz-Bach-Chores. Zudem kümmert er sich ebenso um den musikalischen Nachwuchs. Derzeit unterrichtet er fünf Orgelschüler, die aus dem ganzen Dekanat Michelau kommen. Einen Volltreffer hat Bormann mit dem jährlichen Gospelworkshop gelandet, der alljährlich zahlreiche Musikfreunde anzieht. Viele Freunde machte sich Bormann auch mit der Organisation der Bad Staffelsteiner Nachtmusik.

Für die Kirchengemeinde gratulierte Pfarrerin Anne Salzbrenner Klaus Bormann zum 40. Jubiläum als Kirchenmusiker und zugleich zu seinem 25. Dienstjubiläum in der evangelisch-lutherischen Landeskirche. Den Glückwünschen schlossen sich Ursula Gehringer im Namen des Kirchenvorstands, Pfarrer Ralph-Peter Zettler und Pfarrerin Sabine Schmid-Hagen an. jhw