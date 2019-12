Seit 40 Jahren in der Feuerwehr aktiv

Rainer Kaspar und Udo Hübschmann sind seit 40 Jahren im aktiven Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr Mannsflur. In Rahmen einer Feierstunde des Marktes Marktleugast wurden die beiden jetzt geehrt.

Bürgermeister Franz Uome und Landrat Klaus Peter Söllner würdigten die langjährigen Feuerwehrler. Die Feuerwehren des Landkreises waren in den vergangenen Monaten aufgrund von Großbränden in Römersreuth und in Menchau intensiv gefordert. Dabei zeigte sich, wie wichtig es ist, die kleinen Wehren zu unterstützen und gut auszurüsten. Der Markt Marktleugast ist Uome zufolge im Brandschutz bestrebt, umzusetzen, was notwendig ist. So könne im nächsten Jahr das neue Tanklöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Marktleugast und das Tragkraftspritzenfahrzeug der FFW Mannsflur in den Dienst gestellt werden.

Kreisbrandinspektor Horst Tempel gratulierte den beiden Aktiven. Rainer Kaspar war lange Zeit Kommandant seiner Wehr, hat alle Leistungsabzeichen absolviert und die Verantwortung als Erster Vorsitzender in seiner Feuerwehr übernommen.

Verbunden mit der Dankurkunde ist der Gratis-Aufenthalt für eine Woche im Feuerwehrerholungsheim Bayerisch Gmain für jeweils zwei Personen. red