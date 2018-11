Seit 40 Jahren im Betrieb

Der 55-jährige Roland Schmitt aus Oberthulba feiert in diesem Jahr bei der Firma Metallbau Söder GmbH & Co. KG sein 40-jähriges Betriebsjubiläum. Roland Schmitt erlebte in dieser Zeit den Wandel des Deutschen Handwerks.

Wie schon sein Bruder, Edwin Schmitt, begann Roland Schmitt als Jugendlicher im Alter von 15 Jahren am 1. September 1978 beim ortsansässigen Schmied, Horst Söder, in der Hammelburger Straße seine Lehre. Seither veränderte sich das Firmenbild wesentlich. Aus der ehemaligen Schmiede wurde ein moderner Metallbaubetrieb. Seit Jahren werden in der Hammelburger Straße Fenster, Türen, Wintergärten, Rauch- und Brandschutzelemente sowie Aluminiumfassaden und Lichtdächer gefertigt. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich Roland Schmitt zum Fachmann in diesen Bereichen entwickelt.

So wurden nicht nur die fachliche Weiterbildung, sondern auch das Arbeiten mit computergesteuerten Maschinen bis zur heutigen Vernetzung sowie digitalisierte Betriebsabläufe wichtig. Roland Schmitt nahm all diese Herausforderungen an und wurde zu einer echten Stütze im Betrieb.

Dafür gab es nicht nur Anerkennung von der Firma im Rahmen einer kleinen Betriebsfeier, sondern auch die Ehrenurkunde und Ehrenmedaille "40 Jahre Treue im Deutschen Handwerk" mit Gratulation und Dankschreiben der Handwerkskammer für Unterfranken. red