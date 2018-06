Seit 40 Jahren für die Gemeinde im Einsatz

Zum 40-jährigen Dienstjubiläum gratulierte Bürgermeisterin Patricia Schießer dem Gemeinde-Mitarbeiter Kurt Hirnickel. Der 60-jährige Euerdorfer absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker bei der Bundeswehr , Standortverwaltung Hammelburg. Danach leistete er seinen Wehrdienst ab. Im Anschluss arbeitete er zwei Jahre bei einem Bauunternehmen, bis er 1982 beim Markt Euerdorf als Gemeindearbeiter für die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung eingestellt wurde. Der Jubilar bildete sich weiter zum Wasserwart und Klärwärter und betreut seitdem die gemeindlichen Einrichtungen "mit großem Engagement", wie ihm Bürgermeisterin Patricia Schießer attestierte: "Kurt Hirnickel ist auch bei allen Baufirmen bekannt und immer als erster Ansprechpartner im Bereich Wasser als auch Abwasser begehrt, hat er doch meist den Verlauf der Leitungen im Kopf."Kurt Hirnickel wird in der Marktgemeinde Euerdorf sehr geschätzt und ist ständig im Einsatz. Er kann sich noch gut an die Anfänge des Winterdienstes für die Marktgemeinde entsinnen: "Die ersten acht Jahre war ich alleine für Euerdorf zuständig. Aber es hat funktioniert. Danach konnte ich mich mit meinen Kollegen abwechseln. Eines Nachts war jedoch ein Reifen des Unimogs platt. Ausgerechnet in Wirmsthal. Ich bin damals zu Fuß nach Euerdorf gelaufen, habe dort einen Ersatzreifen in mein Auto geladen und bin wieder nach Wirmsthal gefahren. Dort habe ich den Reifen gewechselt und weiter Schnee geräumt. Und als morgens die Leute aufwachten und zur Arbeit fuhren, war trotzdem alles erledigt." Hirnickel erinnert sich auch noch genau an das " Jahrhunderthochwasser " in 2003, als die Saale über den Marktplatz hinweg sogar noch in der Schweinfurter Straße stand: "Das war heftig. Wir waren alle ständig im Einsatz, und stündlich ergaben sich neue Situationen." Kurt Hirnickel ist vielseitig versiert. In seiner Zeit bei der Gemeinde war er außerdem 30 Jahre für die Werkstatt verantwortlich, beispielsweise für Reparaturen an den Fahrzeugen. Die Bürgermeisterin gratulierte zu diesem Jubiläum und einem "außerordentlich engagierten und vielseitigen Mitarbeiter mit großer Erfahrung, eine Institution des Marktes Euerdorf".