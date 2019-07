Seit 40 Jahren bei der AOK tätig

40 Jahre AOK - 30 Jahre davon in Bad Kissingen, Ruth Heilmann feiert Jubiläum bei der Gesundheitskasse.

Im April 1979 begann Ruth Heilmann ihre Tätigkeit bei der AOK als Sachbearbeiterin in der Abteilung für stationäre Behandlungen in Schweinfurt. Nach Einsätzen in der Abteilung für Heil- und Hilfsmittel sowie im Versicherungswesen wechselte sie im August 1989 in die AOK-Geschäftsstelle nach Bad Kissingen.

Dort ist die beliebte Mitarbeiterin aus Poppenlauer inzwischen zu einer Institution geworden. Sie ist über die nunmehr drei Jahrzehnte Tätigkeit in der Niederlassung der Gesundheitskasse in der Kurstadt dort inzwischen zum "Gesicht der AOK" geworden. Sehr viele AOK-Kunden schätzen ihre freundliche und stets hilfsbereite Art und den persönlichen und vertrauensvollen Kontakt.

Zu ihrem 40-jährigen Dienstjubiläum erhielt sie nun eine Urkunde im Rahmen einer kleinen Feierstunde aus den Händen von Direktor Frank Dünisch. Er würdigte den Einsatz der langjährigen Mitarbeiterin und deren Treue zum Unternehmen. "Unsere Kunden schätzen die Stabilität unseres Mitarbeiterteams sehr. Mitarbeiterinnen wie Frau Heilmann geben der AOK eine regionale Identität, machen unsere Fachkompetenz und unsere Ortsnähe erlebbar und fungieren sehr oft auch als persönliche Ansprechpartner", so der Direktor.

Auch der Personalratsvorsitzende Rene Oppel dankte und gratulierte im Namen aller Kolleginnen und Kollegen und überbrachte ein Präsent. red