Seit 30 Jahren feiert Obertrubach mit der Garde aus Michelfeld

Der Faschingsball des Männergesangvereins (MGV) "Liederkranz" Obertrubach war traditioneller Höhepunkt des "Trubier" Faschings in der voll besetzten und stimmungsvoll geschmückten "Trubi-Arena", der Turnhalle der SpVgg Obertrubach. Der MGV-Vorsitzende Reinhard Singer konnte viele Besucher mit über 100 einfallsreichen Masken begrüßen.

Höhepunkt waren die vielen Showtänze der Faschingsgesellschaft aus Michelfeld mit dem Prinzenpaar Jenny I. und Andreas I. mit 30 Elferräten. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens in Obertrubach führten sie den Showtanz mit zwei Gruppen auf. Die dafür zusätzlich erforderlichen Kostüme hatten sich die Michelfelder bei den Kollegen in Pegnitz geliehen. Begeistert waren die Gäste von den Show- und Tanzeilagen der Juniorengarde unter dem Motto "Wie kommt das Häschen in den Zylinder?", der Aktiven-Garde "Zirkus International" und der beiden Tanzmariechen, die Tanzeinlagen auf höchstem Niveau darboten. Der Zweite MGV-Vorsitzende Jürgen Wölfel überreichte dem Prinzenpaar als Jubiläumsgeschenk die "gebackene 30" vom "Schweizersbeck" in Obertrubach.

Der neue Sportvereinsvorsitzende Nils Lukat bekam für die seit 30 Jahren gute Gastfreundschaft der SpVgg Obertrubach von den Michelfeldern den Faschingsorden überreicht. Für Stimmung und gute Laune sorgte die Zwei-Mann-Band "Midnights". Die Pfarrjugend Obertrubach begeisterte die Besucher mit ihrem spektakulären Showtanz. Über 100 Faschingstreibende mit Masken traten zur Prämierung an. Keine leichte Aufgabe hatte die Jury, bestehend aus den Vorsitzenden des Männergesangvereins, des Sportvereins Obertrubach und der Jugendblaskapelle Obertrubach, die schönsten und originellsten Masken zu prämieren.

Mit dem ersten Preis wurden die Darsteller aus Schoßaritz prämiert, die das Märchen "Hänsel und Gretel" fantastisch nachahmten. Zweite wurden die "Truwia Wikinger", gefolgt von den "Männer-Stewardessen der Lufthansa". Auf Platz 4 wurde eine Schar "Wahrsagerinnen" gesetzt, die "Süßen Zuckerwatten" kamen auf den fünften Platz.

Für das leibliche Wohl und Bewirtung sorgte bestens der Sportverein Obertrubach. Beide Vereine freuen sich jetzt schon auf nächstes Jahr. red