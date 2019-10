Seit 25 Jahren immer voller toller und verrückter Ideen

Seit 25 Jahren ist Christoph Romankiewicz mit vollem Einsatz ein Teil des Teams von Optik Busch in Coburg. 1994 startete er seine Berufslaufbahn als Lehrling. Seitdem hat Romankiewicz sowohl einen Inhaberwechsel als auch den Umzug in neue Räumlichkeiten mitgemacht. "Immer gut gelaunt hat er mit Witz und Charme die Zusammenarbeit geprägt. Ist nicht nur Kollege, sondern auch guter Freund. Als Hahn im Korb lässt er sich von der geballten Frauenpower nicht unterkriegen und engagiert sich mit Herzblut für jeden Kunden", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens zum 25. Arbeitsjubiläum des Mitarbeiters. Das Optik-Busch-Team betont, es freue sich auf weitere erfolgreiche und verrückte Jahre gemeinsam mit Christoph Romankiewicz. red