Doris Rückert-Hauck wurde in der Markgrafenkirche in Seibelsdorf für 25 Jahre im kirchenmusikalischen Dienst geehrt. Sie hat in Bayreuth die Ausbildung zur Kirchenmusikerin mit dem B-Diplom abgeschlossen.

Dekanin Dorothea Richter dankte ihr für ihre vielfältigen Einsätze, zunächst in ihrer Heimatgemeinde Burggrub, später in Nürnberg und Fürth, seit 2015 wieder in ihrem Heimatdekanat. Pfarrer Matthias Rückert freut sich über die Begabung seiner Frau, aus jeder Orgel das Beste herauszuholen. red