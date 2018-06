Seit 25 Jahren gibt es die jungen Naturschützer in Untersiemau

Etwas mit den Händen tun



Heinz Stammberger



"Ein gutes Zeichen für die Zukunft", so titelten die Coburger Tageszeitungen am 27. Mai 1993 über die Gründung einer Jugendgruppe im Umweltkreis Untersiemau . Sie wurde später organisatorisch beim Bund Naturschutz (BN) angemeldet. Dessen Vorsitzende Rita Poser bezeichnete die Initiative des Umweltkreises und das Interesse der Jugend an Fragen des Umwelt- und Naturschutzes als ein gutes Zeichen für die Zukunft.Zwölf Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren meldeten sich spontan an. Die erste Aktion war eine Radtour zu den Muggenbacher Tongruben. Heute steht Organisator Peter Schumann an der Spitze der JBN-Gruppe; die Jugendgruppe leitet Dana Peschek; die " Hornissen " (die zehn- bis 14-jährige Kinder) leitet Ivonne Peschek an, während die sechs- bis neunjährigen " Fledermäuse " von Olga Zenzinger betreut werden.Das 25-jährige Bestehen der Gruppe wird entsprechend gefeiert. Die Jubiläumsfeier findet am Samstag, 7. Juli, auf dem neuen Freizeitgelände in Untersiemau statt. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr werden die jugendlichen Mitglieder zusammen mit den Führungskräften des BN Untersiemau ein buntes, breit gefächertes Programm anbieten. Besonders Kinder und Jugendliche sollen sich an den verschiedenen Info-Ständen über Natur- und Umweltschutz informieren können und selbst handwerklich mitwirken. Wer Lust hat, kann sich auch vom Künstler Robert Reiter porträtieren lassen.An den zehn Stationen erklären die Aktiven unter anderem das Gestalten eines Graskopfes. Außerdem kann man Figuren aus Speckstein schnitzen, ein Nagelbrettspiel wird nicht nur die Kinder begeistern, und ein Pflanzenquiz darf natürlich nicht fehlen. Naturschützer sind mit einem Workshop vertreten.Seine Kunst im Jonglieren führt Niklas Feiner vor. Im Zelt wird ein Bilderrückblick "25 Jahre JBN Untersiemau" auf der Leinwand zu sehen sein. Für Verpflegung ist auch gesorgt, neben Kaffee und Kuchen gibt es weißen Käse mit Brot und kalte Getränke. Bestellt ist auch ein Eiswagen, er wird aufs Gelände kommen und für Abkühlung sorgen.