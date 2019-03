Seit 25 Jahren ein Samariter

Der Leiter des Seniorenheimes des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) auf der Bertelsdorfer Höhe, Reiner Walz, ist seit einem Vierteljahrhundert in den Diensten der karitativen Organisation. Ein Konzert des Seemannschores Coburg war die geeignete Bühne dafür, dass ASB-Geschäftsführer Thomas Schwesinger und Vorsitzender Hans-Joachim Lieb dem Heimleiter gratulierten.

Schwesinger erinnerte in seiner Laudatio daran, dass 1994 noch der Landesverband Bayern des ASB mit Sitz in Lauf an der Pegnitz den Arbeitsvertrag von Reiner Walz ausgestellt habe. In den vergangenen Jahrzehnten habe sich der ASB vielfältig gewandelt und sei gewachsen. "Die Strecke, die Sie zurückgelegt haben, war nicht immer leicht. Aber Sie haben sie zurückgelegt, mit Engagement, Loyalität und voller Treue zur Sache, ohne zu stolpern."

Zunächst war Reiner Walz als Verwaltungsleiter der Sozialen Dienste beim ASB Coburg eingesetzt. Von der ASB-Verwaltung in der Parkstraße aus organisierte und verantwortete er den ambulanten Pflegedienst, das Essen auf Rädern, den Behindertenfahrdienst und Betreuungsverein.

"Vor 17 Jahren stellten wir fest, dass es in Coburg keine freien stationären Pflegeplätze gab", blickte Thomas Schwesinger zurück. In der Folge wurden im ganzen Land Pflegeheime besichtigt, "und wir versuchten, gute Ansätze in die Planung einzubringen und die schlechten außen vor zu lassen". Auf das Ergebnis sei man heute noch stolz.

Reiner Walz habe nicht nur die Leitung des Heimes auf der Bertelsdorfer Höhe seit vielen Jahren hervorragend gemeistert, sondern sei seit einigen Jahren auch für alle stationären Einrichtungen des ASB in Bayern zuständig. Glückwünsche für Walz gab es auch vom Vorsitzenden des ASB-Regionalverbandes Coburg, Hans-Joachim Lieb, von Vorstandsmitglied Gabriele Morper-Marr und von Pflegedienstleiterin Dagmar Hofmann. red