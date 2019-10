Seit 25 Jahren bei der AOK

Auf 25 Jahre berufliche Tätigkeit bei der AOK konnte diese Tage Andrea Buschner aus Bad Kissingen zurückblicken. Zu diesem Jubiläum gratulierten Direktor Frank Dünisch und der Vorsitzende des Personalrats Rene Oppel auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Andrea Buschner ist aktuell als Pflegeberaterin bei der AOK für die Direktion Schweinfurt tätig. Sie konnte in ihrem beruflichen Werdegang in vielseitigen Aufgabengebieten und an zahlreichen Einsatzorten sich ein umfassendes Erfahrungspotenzial aneignen, hieß es in der Laudatio.

Nach ihrer Ausbildung bei der Direktion in Schweinfurt war sie als Sachbearbeiterin im Leistungsbereich der AOK Mittelbaden in Rastatt, als Krankengeldbearbeiterin in der Direktion Würzburg und nach ihrer Rückkehr in die Heimat in den regionalen Geschäftsstellen "Schweinfurt City" und Haßfurt tätig.

"Mit deiner Leistung, deinem Engagement und deiner Persönlichkeit hast du die AOK ein wesentliches Stück mitgeprägt und bist zweifellos ein wichtiger Teil des Erfolgs der AOKen in beiden Bundesländern", fasste Direktor Frank Dünisch seinen Dank an die Jubilarin zusammen. red