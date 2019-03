Seit 2010 1022 Sänger weniger

Jens-Uwe Peter führt nunmehr offiziell als Erster Vorsitzender den Sängerkreis Coburg-Kronach-Lichtenfels an, nachdem er nach dem Tod von Günter Freitag das Amt kommissarisch ausführte. Die problemlos verlaufenden Neuwahlen anlässlich der Jahreshauptversammlung in der Mehrzweckhalle Gestungshausen (Kreis Coburg) führten ihn an die Spitze des Sängerkreises.

Eingangs der Versammlung stimmte der Gruppenchor der Sängergruppe Steinachtal stimmgewaltig unter der Leitung von Steffen Schiller unter anderem mit "Ins Land der Franken fahren" auf die Versammlung ein. Jens-Uwe Peter brachte ein Anliegen vor: Weiterhin Kinder zum Singen zu ermutigen, was bisher erfolgreich geschehen sei, denn immerhin gibt es neun Schulchöre in Stadt und Landkreis Coburg. "Gehen sie auf die Schulen zu", war seine Aufforderung. Geschäftsführer Hermann Neubauer zeigte eine negative Entwicklung auf. So ging die Zahl der Vereine von 121 auf 113 zurück, was zu einer Mitgliederabnahme von 105 führte, so dass der Gesamtmitgliederbestand nicht mehr 2760, sondern 2655 beträgt. Seit 2010 ist ein Rückgang von 1022 eingetreten. "Die Nachwuchsfrage konnte bis heute nicht gelöst werden und wird die Gremien aller Organisationseinheiten weiterhin beschäftigen müssen, denn das wertvolle Kulturgut Gesang soll auch in Zukunft erhalten bleiben."

Hinzu kommt die Überalterung mit steigender Tendenz, denn 51 Prozent sind älter als 65 Jahre. Im Vorjahr waren es 47 Prozent. Neubauer erinnerte zudem an die besonderen Leistungen des verstorbenen Sängerkreis-Vorsitzenden Günter Freitag.

Dem Kreischorleiter Markus Häßler war es vorbehalten, den Blick auf die Veranstaltungen 2019 und 2020 zu richten. Er erinnerte unter anderem an das aktuelle Projekt Vierzehnheiligen zum Tag der Wallfahrer, an dem sich von über 100 Chören des Sängerkreises 21 gemeldet haben. Ein Workshop ist in Planung. Die Chorjugend mit der Zielgruppe zwischen 15 und 17 Jahren wurde gegründet. Zum Chorfest in Weiden im Juli dieses Jahres haben sich 70 Chöre angemeldet.

Ein Highlight wird im September stattfinden: das öffentliche Bespielen von Klavieren in Coburg. Ferner wird man am Projekt mit den Nürnberger Philharmonikern, bei dem in der Meistersingerhalle Beethovens Neunte aufgeführt wird und am Chormusical "Martin Luther King" im März 2020 in Bayreuth teilnehmen.

Grußworte sprachen Sonnefelds Zweiter Bürgermeister Claus Höcherich ("Musik ist das Tor zur Seele"), der stellvertretende Landrat Christian Gunsenheimer ("Das Liedgut muss erhalten bleiben") und Ehrenpräsident Peter Jacobi ("Ich lobe die geleistete Arbeit").

Der neue Vorstand setzt sich folgendermaßen zusammen: Jens-Uwe Peter (Erster Vorsitzender), Michaela Matthes, Reinhard Höppel, Leopold Schindler (Stellvertreter), Hermann Neubauer (Kreisgeschäftsführer), Joe Trebes (Kreisschatzmeister), Jochen Seitz (Schriftführer), Hartmut Neubauer (Pressereferent), Arno Seifert (Jugendreferent).

Folgende Sonderehrungen wurden vorgenommen: Horst Landegast (Ehrenmitglied), Hildegard Weberpals (Melchior-Franck-Plakette) und Leopold Schindler (außergewöhnliche Verdienste).

Für die Sängergruppe Frankenwald wurden geehrt: Thomas Detsch (25 Jahre Chorleiter), Lothar Jungkunz, Jürgen Seubold (40), Reinhard Fiedler, Georg Heckmann, Albin Horn, Adolf Jungkunz, Reinhard Kirmes, Walter Schmidt, Elisabeth Seubold (60 Jahre Singen), Helmut Altmann, Waltraud Frohnapfel, Rosalinde Jacob, Josef Konrad (65), Mathilde Horn, Regina Mischer (70). www