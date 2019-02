Seit 20 Jahren Küster

20 Jahre lang jeden Tag in die Kirche gegangen, wer kann das auch nur annähernd von sich behaupten?

Albert Warmuth kann es, wenn gleich er einschränkt: "Bis auf gelegentlich mal 'nen Urlaub oder durch Krankheit verhindert." Albert ist seit mittlerweile 20 Jahren Küster der "St. Jakobus der Ältere"-Kirche in Machtilshausen. Im Frühjahr 1999 übernahm Albert Warmuth das Amt, nachdem Leopold Schmitt dieses altersbedingt aufgeben musste. Zu seinen Aufgaben als Küster gehören unter anderem das Auf- und Abschließen der Kirche, die Instandhaltung der Mess- und Ministrantengewänder und der Altarwäsche, sowie das Verwalten des Kerzenbestandes und deren Entzünden an den Gottesdiensten.

Ohne seine Frau Walburga, sagt er, wäre es jedoch nicht immer so reibungslos gelaufen. Diese sprang jederzeit ein beziehungsweise war in der Zeit seines Erwerbslebens sein Ersatz. Seit nunmehr fünf Jahren ist er Rentner und kann sich gut vorstellen, dieses Amt weiter zu führen. In den 20 Jahren als Küster blickt er auf lustige Ereignisse, wie rollschuhfahrende Kinder in der Kirche, aber auch ärgerliche Ereignisse wie komplett durcheinander gebrachte Kirchenbankpolster zurück. Verschiedene Herausforderungen lassen dieses Amt nicht langweilig werden. Gedankt wurde Albert Warmuth für diesen Dienst, verbunden mit der Hoffnung, dass er dieses Amt für die Machtilshäuser noch lange ausüben kann. red