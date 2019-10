Seit 20 Jahren gibt es den "Boxenstopp"

So, wie bei einem Autorennen immer wieder ein Boxenstopp wichtig ist, wenn man das Ziel erreichen will, so ist es auch für uns wichtig, immer wieder bei Gott aufzutanken. Eine dieser "Tankstellen" möchte der "Boxenstopp"-Gottesdienst sein. Am 17.Oktober 1999 startete eine Gruppe von acht Männern und Frauen der evangelischen Kirchengemeinde einen zusätzlichen Gottesdienst um 10.50 Uhr. Mittelpunkt dieser neuen Gottesdienstform ist neben der Predigt die musikalische Verkündigung mit neuen Liedern und Bandbegleitung. Zum Jubiläum sind zwei Veranstaltungen geplant. Am Samstag, 19. Oktober, findet um 18.30 Uhr ein Liederabend mit den beliebtesten Songs statt. Der Jubiläumsgottesdienst beginnt am Sonntag, 20. Oktober, um 10 Uhr. Anschließend sind alle ins Gemeindezentrum zum Mittagessen eingeladen. red