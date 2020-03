Seit 20 Jahren Direktor

Anfang März konnte Realschuldirektor Klaus Reisenweber sein 20. Jahr als Direktor an der Staatlichen Realschule Coburg II feiern. Es ist ein seltenes Jubiläum und es zeugt davon, dass er schon in sehr jungen Jahren die besten Voraussetzungen hatte, um dieses verantwortungsvolle Amt auszuüben, heißt es in einer Pressemitteilung. Aus diesem Anlass wurde ein kleiner Empfang im Kollegium abgehalten, zu dem auch Vertreter des Landratsamtes kamen. Der Ministerialbeauftragte der Realschulen in Oberfranken ließ eine Laudatio schicken und zeigte hiermit seine Hochachtung. Klaus Reisenweber wurde im März 2000 an die CO II als Schulleiter bestellt und hat seitdem den guten Ruf der Schule geprägt und gefördert. So habe sich laut Schreiben des Ministerialbeauftragten die Realschule Coburg II in diesen zwei Jahrzehnten zu "einem wahren Schmuckstück" der Realschullandschaft entwickelt. Außerdem wird Reisenweber nicht nur von seinen Lehrern geschätzt, sondern auch auf Oberfrankenebene. Hier fungiert er als Sprecher der Schulleitungen und ist ein hoch geschätzter Ansprechpartner und Ratgeber. red