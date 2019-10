Am Feiertag der deutschen Einheit, 3. Oktober, findet um 14 Uhr auf dem Kirchplatz in Höchstadt wieder eine Tiersegnung statt. Nach der großen Anteilnahme an diesem Angebot bei der letztjährigen Premiere möchten die Veranstalter auch heuer alle Tierliebhaber einladen, ihre Tiere unter den Segen des Schöpfers stellen zu lassen. Mit Speisen und Getränken werden die Tierhalter im Anschluss an die Segensfeier verköstigt. red