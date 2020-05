Seinem Gewissen gefolgt

"Es muss Menschen geben, die gegen den Missbrauch der Autorität protestieren, und ich fühle mich berufen zu diesem Protest", hat Pallottinerpater Franz Reinisch kurz vor seinem Tod betont. Er ist der einzige Priester, der während der Diktatur der Nationalsozialisten den für alle zum Wehrdienst eingezogenen Soldaten verpflichtenden Fahneneid auf Adolf Hitler verweigerte.

Über Reinischs Leben und Wirken informiert eine Wanderausstellung, die derzeit in der Würzburger Pfarrkirche Heiligkreuz im Stadtteil Zellerau zu sehen ist. Darauf weist das Bistum Würzburg hin. Wegen Zersetzung der Wehrkraft wurde der Priester zum Tod verurteilt und am 21. August 1942 hingerichtet. Franz Reinisch wirkte einst auch mehrere Jahre in Untermerzbach.

Konzipiert hat die Ausstellung Markus Zepp, Direktor des Gymnasiums Sankt Paulusheim in Bruchsal. In dem früheren Tagungshaus hielt Reinisch in den 1930er Jahren zahlreiche Einkehrtage und Exerzitien. Auf 14 großformatigen Schautafeln geben historische Dokumente und Bilder sowie Begleittexte über den christlichen Märtyrer Reinisch Auskunft. So sind unter anderem Bilder aus Reinischs Jugend zu sehen, aber auch Fotos des Todesurteils oder Abbildungen von Gedenkstätten zu Ehren des Märtyrers.

Die Ausstellung war bisher unter anderem in Bruchsal, Fulda, Untermerzbach, wo die Pallottiner bis 2009 eine eigene Gemeinschaft hatten, sowie in Bad Kissingen zu sehen. In der Kaserne der Kurstadt musste Reinisch seinen Wehrdienst antreten und erklärte, den Eid aus Gewissensgründen nicht leisten zu können.

Wenige Meter von der Würzburger Heiligkreuz-Kirche fand am 22. April 1942 Reinischs erste kriegsgerichtliche Vernehmung statt. Später folgte der Hauptprozess in Berlin, an dessen Ende Franz Reinisch zum Tod durch das Fallbeil verurteilt wurde.

Nach den Angaben der Verleiher ist die Ausstellung bis Ende Juli in Würzburg zu sehen. Im November wird sie auf dem Volkersberg im Landkreis Bad Kissingen gezeigt.

Einst in Untermerzbach

1928 war Franz Reinisch ins Noviziat der süddeutschen Pallottiner in Untermerzbach gekommen, das von 1922 bis 2009 im Schloss untergebracht war. Vier Jahre verbrachte er anschließend im Noviziat der Pallottiner. Obwohl Pater Franz Reinisch ein Mensch war, dessen Biografie sich kaum an Orten festmachen lässt, gehört Untermerzbach zu den Orten, an denen er am längsten war. Rückblickend nennt er es "eine Zeit herrlichster seelischer Blüte, an die ich mich immer mit Wehmut und Sehnsucht erinnere".

1938 kam Franz Reinisch nach Studien in Salzburg wieder nach Untermerzbach. Nachdem er sich zunächst kritisch, zunehmend dann radikal ablehnend gegenüber dem nationalsozialistischen Regime äußerte, erhielt Reinisch 1940 ein Predigt- und Redeverbot für das Gebiet des gesamten Deutschen Reiches von der Gestapo. Am Osterdienstag 1942 erreichte ihn die Einberufung in die Wehrmacht. Damit begann sein letzter Lebensabschnitt. mh/pow/pb