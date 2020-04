Sein Leben war der Forst

Seinen 85. Geburtstag feierte Ottmar Fischer in Stadtsteinach. Der Jubilar stammt aus Römersreuth. Er war 42 Jahre in Hessen als Revierförster für die Familie von und zu Guttenberg tätig und wohnt seit zwei Jahrzehnten wieder in Stadtsteinach.

Ottmar Fischer baute mit seiner Familie ein Haus am Flürlein. Für die Kirche gratulierte Pfarrer Sebastian Masella. Die Glückwünsche der Stadt sprach Bürgermeister Roland Wolfrum aus. Für den CSU-Ortsverband gratulierten Eberhard und Bernd Kotschenreuther.

Ein Stelldichein gaben sich zudem die Familie, Nachbarn, Freunde und Bekannte. kpw