Sein Leben ist die Musik

Fritz Eberhardt kennen die Menschen aus verschiedensten Gründen. Er hatte einen gut laufenden Friseursalon und ist ein beliebter Musiker. Jetzt feierte er 85.Geburtstag.

Geboren und aufgewachsen ist Eberhardt in Reuth. Von den ursprünglich neun Geschwistern erreichten fünf das Erwachsenenalter. Trotz der einfachen Verhältnisse, in denen die Familie lebte, konnten die Kinder Instrumente lernen Der Jubilar erhielt schon mit 13 Jahren Unterricht, doch schon vorher hatte ihn die Musik begeistert, spielt er heimlich auf der Ziehharmonika seines großen Bruders.

Mit 14 Jahren begann Fritz Eberhardt die Friseurlehre bei Anton Stranka. Nach verschiedenen Anstellungen als Geselle legte Eberhardt die Meisterprüfung ab und machte sich mit seinem ersten Herrensalon in Kulmbach selbstständig. 1964 eröffnete er sein Geschäft in Kasendorf, das er über 20 Jahre betrieb. Er hatte fünf Beschäftigte und wurde von Ehefrau Rosi unterstützt. Mittlerweile ist das Geschäft seit 33 Jahren an Bernd Zirkelbach verpachtet.

Mit Ehefrau Rosi ist Fritz Eberhardt seit 59 Jahren verheiratet.

Der Jubilar hat Unterricht an der Ziehharmonika erhalten, später auch das Geigenspielen erlernt. Fritz Eberhardt war mit seinem Bruder Otto Gründungsmitglied des Musikvereins Kasendorf bei der Wiedergründung 1948. Beide spielten damals Klarinette. Auch Posaune spielte Fritz Eberhardt mit Begeisterung.

Konzertreisen

Mit seiner eigenen Kapelle, mit dem Musikverein, mit den Wiesentthalern und auch solo war er in den folgenden Jahrzehnten bei Konzerten in der Region, aber auch überregional und im Ausland unterwegs. An die Konzertreisen unter anderem mit dem Schaffranek-Express hat er besonders gute Erinnerungen. Auch seine Auftritte beim Awo-Seniorenfasching und bei vielen Gelegenheiten erfreuen sich großer Beliebtheit.

Zum Geburtstag gratulierten Freunde, Verwandte, Nachbarn und viele Wegbegleiter. Glückwünsche überbrachte auch Bürgermeister Bernd Steinhäuser. Katharina Müller-Sanke