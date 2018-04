Seiferth ist neuer "Siebener"

Bei der Feldgeschworenenversammlung wurde Roland Seiferth (Mitte) durch Bürgermeister Siegfried Beyer vereidigt und in das Gremium aufgenommen. Als Obmann wurde Werner Gareis (rechts) im Amt bestätigt, ebenso sein Stellvertreter Elmar Gahn. Die Pressecker "Siebener" haben inzwischen ein neues Lager für ihre Gerätschaften an der Wallenfelser Straße bekommen. Demnächst soll die gesamte Gemeindegrenze abgegangen werden, so die Versammlung. Foto: privat