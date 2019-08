Seifenkisten, Spiele und Live-Musik

Am Freitag, 30. August, beginnen im Festzelt an der Alten Schmiede die Kirchweihfeierlichkeiten. Ab 18 Uhr herrscht Festbetrieb. Um 19 Uhr wird das Duo Ali & Querchl für Stimmung sorgen. Die Küche bietet unter anderem "Saura Fleck" und Rindfleisch mit Kren. Bei kühlen Temperaturen wird das Festzelt beheizt. Für die Kinder stehen an allen Tagen Tretfahrzeuge bereit. Am Samstag, ab 19 Uhr, spielt die Band "Miscellaneous". Am Sonntag, 1. September, beginnen die Kirchweihfeierlichkeiten um 9 Uhr mit einem Gottesdienst an der Kapelle und einer Fahrzeugsegnung. Es schließt sich ein Frühschoppen an. Um 13.30 Uhr heißt es "Start frei" für das achte Wolfsdorfer Seifenkistenrennen. Gestartet wird am Rosenberg (Richtung Romansthal). Die Zieleinfahrt ist beim Sportplatz, wo sich auch das "Fahrerlager" und ein Getränkeausschank befinden. Bei Regen muss diese Veranstaltung aus Sicherheitsgründen ausfallen. Ab 15 Uhr wird auf dem Sportplatz das Spielmobil samt Hüpfburg bereitstehen. Im Festzelt werden Kaffee, Kuchen und Torten angeboten. Und der Grill wird angeschürt. Das Duo "Teddys" wird ab 18 Uhr spielen.

Hahnenschlag und Kicker

Am Montag, 2. September, geht es zum Ausklang noch einmal hoch her. Um 17 Uhr beginnt ein "Menschenkicker"-Turnier auf dem Sportplatz. Ab 17.45 Uhr folgt der Hahnenschlag. Alleinunterhalter Udo Müller wird ab 19 Uhr für Unterhaltung sorgen.

Straßensperrung

Schon ab Freitag, 30. August, 14 Uhr, bis Montag, 2. September, 24 Uhr, wird die Romansthaler Straße (ab Einmündung Stadtstraße) für den Durchgangsverkehr von und nach Romansthal gesperrt. thü