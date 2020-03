Vom 9. bis 15. März findet in ganz Bayern die diesjährige Frühjahrssammlung der Caritas statt. Pfarreien und Caritasverbände bitten die Bürger um Spenden für ihre soziale Arbeit. Im Erzbistum Bamberg steht die Sammlung unter dem Motto "Sei gut, Mensch!" In rund 770 Einrichtungen und Diensten bietet die Caritas im Erzbistum Bamberg Hilfe an: in der Pflege, in Beratungsstellen, bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen, durch Angebote für obdachlose oder von Armut betroffene Menschen. Rund 11 000 Mitarbeiter sind dort hauptberuflich tätig. Dazu kommt mindestens

noch einmal die gleiche Anzahl von Ehrenamtlichen. Vom Ertrag der Sammlung erhalten in der Erzdiözese Bamberg die Pfarreien 40 Prozent für ihre eigenen sozial-karitativen Aufgaben. Je 30 Prozent gehen an den Diözesan-Caritasverband und an die Stadt- und Kreis-Caritasverbände zur Finanzierung jener Angebote, die stark von Eigenmitteln der Caritas leben. Rund 3000 Freiwillige gehen im Erzbistum Bamberg in der Sammlungswoche zu den Bürgern und bitten um eine Spende für die Caritas. red