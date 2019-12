Sehr weibliche SPD-Liste will in den Weisendorfer Rat

"Wir müssten eigentlich eine Männerquote einführen", meinte Heike Claus scherzhaft bei der Aufstellungsversammlung der Weisendorfer SPD für die Wahl zum Marktgemeinderat. Denn auf der Bewerberliste mit zwölf Namen kandidieren in der Tat nur drei männliche Bewerber.

In den "Goldnen Engel" hatte der Ortsverein zur Nominierungsversammlung eingeladen und die Vorsitzende Kathrin Rascher konnte unter den 13 Besuchern auch neun stimmberechtigte SPD-Mitglieder begrüßen. Im Marktgemeinderat ist die SPD aktuell mit zwei Sitzen vertreten und die Vorsitzende hofft, noch einen oder zwei Sitze dazugewinnen zu können. "Wir wollen unsere kommunalpolitische Arbeit für Weisendorf fortsetzen und an der Zukunft unserer Gemeinde mitwirken", erklärte die Vorsitzende zu Beginn der Versammlung. Deshalb will die Fraktion, die keinen Bürgermeisterkandidaten nominierte, konstruktiv mitarbeiten. Es gebe auch keinen Fraktionszwang, letztlich gehe es um die Bürgerinnen und Bürger.

"Wir wollen unsere fachbezogene Arbeit fortsetzen, aber die Vorhaben auch kritisch begleiten, schließlich steht der Markt Weisendorf in der nächsten Legislaturperiode vor großen Aufgaben", kündigte die Fraktionssprecherin an. Dabei erwähnte sie den Badweiher, die Sanierung des Ortskerns und die Schaffung von Wohnraum. Außerdem hofft sie, dass sich endlich etwas bei der Erlanger Straße bewegt, genauso beim Gehweg auf der Nordseite. Auch bei der Bushaltestelle Gewerbegebiet-Ost sei durchaus Handlungsbedarf vorhanden. Durch den immer mehr zunehmenden Verkehr wäre hier eine Querungshilfe dringend erforderlich, denn auch viele Schulkinder überqueren dort die Straße.

Die wahlberechtigten Mitglieder entschieden sich für eine Sammelabstimmung der Liste mit zwölf Bewerbern, wobei es bei den ersten vier Plätzen eine Mehrfachnennung der Bewerber gab. In einer geheimen Abstimmung wurde die Liste einstimmig angenommen.