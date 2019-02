Sehr guter Ausbildungsstand der Feuerwehr

Der Einladung zur Jahreshauptversammlung mit Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gaiganz folgten viele Mitglieder. Vorsitzender Norbert Giersch konnte neben 50 Mitgliedern auch Kreisbrandinspektor Johannes Schmitt und Kreisbrandmeister Willibald Hofmann im Feuerwehrhaus begrüßen.

Im Jahresrückblick berichtete er von den Tätigkeiten des Feuerwehrvereins und den abgehaltenen Veranstaltungen. Von neun Einsätzen im vergangenen Jahr berichtete Kommandant Christian Voit, davon drei abwehrender Brandschutz, eine technische Hilfeleistung und fünf Verkehrsabsperrungen.

Auf insgesamt 42 aktive Feuerwehrdienstleistende, davon zehn Feuerwehrfrauen und zehn Jugendliche, konnte die Freiwillige Feuerwehr Gaiganz bauen. Dabei stellte sie 13 Atemschutzgeräteträger, elf Maschinisten und fünf Gruppenführer.

In 61 Übungen bereitete man sich unter anderem auf die Leistungsprüfung "Die Gruppe im Löscheinsatz", Variante 3, Jugendolympiade und Wissenstest vor.

Im Rahmen der Versammlung wurden einige verdiente passive Mitglieder geehrt. Für 25 Jahre: Alfred Huberth, Ludwig Hodacsik, Adalbert Wagner und Hans Mehl; für 40 Jahre: Gerhard Lösel, Benno Messingschlager, Werner Rauchmann, Winfried Siebenhaar und Michael Wagner; für 50 Jahre: Erwin Kaul; für 60 Jahre: Johann Lösel und Rudolf Wagner. Die Effeltricher Bürgermeisterin Kathrin Heimann (DEL) bedankte sich für das Engagement des Feuerwehrvereins, der durch seine Veranstaltungen sehr viel zur Dorfgemeinschaft beitrage. Besonders hervorzuheben sei jedoch, wie gut die Feuerwehr in Gaiganz funktioniere und wie selbstverständlich es für einige sei, hier Verantwortung zu übernehmen.

Der Kreisbrandinspektor Schmitt lobte die hervorragende Jugendarbeit und den sehr guten Ausbildungsstand der Feuerwehr. Man erkenne die gute Zusammenarbeit zwischen Verein und Feuerwehr und hoffe, dass dies in Zukunft, auch für die Bürger in Gaiganz, weiterhin so gut funktioniert. red