Sehr gute Leistungen der Teams und wertvolle Tipps

Die alljährliche Herbstprüfung der Hovawartfreunde fand in Völkersleier statt. Bei herbstlichem, aber stabilem Wetter und in bester Stimmung versuchten sich Anfänger und geübte Teams aus Hund und Hundeführer an den verschiedenen Prüfungsarten des Gebrauchshundesports: Begleithundeprüfung, Fährtenprüfung und die sogenannte IPO-Prüfung, die sich wiederum in drei Disziplinen gliedert: Fährte, Unterordung (Gehorsam) und Schutzdienst.

Wie jedes Jahr, ließen die angereisten Teilnehmer ihren aktuellen Trainings- und Ausbildungsstand überprüfen. Neben den sehr guten und ansprechenden Leistungen, die gezeigt wurden, gab es auch Kritik. Sechs der neun angetretenen Teams konnten ihre gesteckten Ziele erreichen, ein Teilnehmer musste wegen einer kleineren Verletzung sicherheitshalber abbrechen. Günther Hadel, der aus Altersgründen sein letztes Prüfungswochenende als Leistungsrichter im RZV (Rassezuchtverein für Hovawarthunde e.V.) bestritt, bewertete fair und konnte jedem Teilnehmer wertvolle Tipps für die weitere Ausbildung mit auf den Weg geben.

Ehrung für Hadel

Hadel wurde im Anschluss an die Veranstaltung von Heike Schubert, der Landesgruppenvorsitzenden des RZV, für seine Verdienste und sein Engagement als Leistungsrichter geehrt. Besonderer Dank ging auch an Paul Heck, der der Übungsgruppe "Hovawartfreude Völkersleier" schon viele Jahre ein Zuhause gibt und unterstützt, wo immer er kann und gefragt wird. Besonders erwähnt wurden die Prüfungsleitung, die Fährtenleger, der Schutzdiensthelfer und natürlich die Küche, die alle Teilnehmer mit gutem Essen und selbstgebackenen Kuchen versorgte.

Die Herbstprüfung der Hovawartfreunde Völkersleier war wie immer eine sportlich harmonische und für die meisten Teams erfolgreiche Veranstaltung! Besonders dankbar sind die Hundeführer im Team um Paul Heck, für die Unterstützung der Landwirte rund um den Hundeplatz. Diese vertrauen darauf, dass ihre Äcker und die Ackerfrüchte über das Jahr nicht beschädigt werden, und die Hundesportler achten sorgsam darauf. Nur mit Unterstützung der Landwirte kann die Fährtensuche in der Fläche erfolgreich trainiert werden. red