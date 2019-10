Sehen und gesehen werden: Sicherheit auf dem Schulweg

Mit einem fröhlichen "Guten Morgen" wurden Frau Eichhorn und ihr Nachfolger Herr Thal von der "VR Meine Bank eG" sowie Veronika Walther von der Gebietsverkehrswacht Herzogenaurach von den 42 Schulanfängern und ihren Lehrerinnen in der Grundschule in Oberreichenbach begrüßt. Veronika Walther erklärte den Schülern, warum es wichtig ist, die reflektierenden Trapeze auf dem Schulweg zu tragen. Besonders in der dunklen Jahreszeit müssen die Kinder von anderen Verkehrsteilnehmern rechtzeitig gesehen werden. Frau Eichhorn, Regionaldirektorin der VR Bank in Münchaurach, die bald in Ruhestand gehen wird, hatte wieder die Kosten für die Trapeze übernommen. Herr Thal sagte zu, dies auch im nächsten Schuljahr wieder zu tun. Veronika Walther