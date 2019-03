Die Evangelisch- Lutherische Kirchengemeinde Hirschaid-Buttenheim lädt die Gläubigen zum Gottesdienst am Aschermittwochabend in der St. Johanniskirche in der Regnitzau in Hirschaid ein. Zu Beginn der Passions- und Fastenzeit findet am 6. März um 18.30 Uhr ein besonderer Gottesdienst statt: Nach der Beichtfeier und vor dem Abendmahl können sich die Gottesdienstbesucher persönlich segnen lassen. Dieser Gottesdienst bildet den Auftakt zu den dann wöchentlich stattfindenden Taizé-Andachten. Jeden Mittwoch um 18.30 Uhr werden die Andachten abwechselnd in der Matthäuskirche in Buttenheim und in der St. Johanniskirche in Hirschaid gefeiert. Die erste Taizé- Andacht wird am Mittwoch, 13. März, um 18.30 Uhr in der Matthäuskirche in Buttenheim stattfinden. red