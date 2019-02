Segnung von Paaren in Buckenhofen

Am Sonntag, 17. Februar, um 18 Uhr, wird in St. Josef Buckenhofen ein besonderer Gottesdienst mit Segnung von Paaren - auch für Singles und Alleinstehende - gefeiert. Musikalisch wird der Gottesdienst von der Band "Joe Corino" begleitet. Im Anschluss sind alle zu einem gemütlichen Stehempfang in der Taufkapelle eingeladen. red