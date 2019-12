Segnung von Johanniswein

In der St.-Wolfgangskirche wird am morgigen Sonntag, 29. Dezember, um 10 Uhr im Gottesdienst Johanniswein gesegnet und nach dem Gottesdienst bei einem Stehempfang vor der Kirche eine Kostprobe ausgeschenkt. Der Wein wird dann auch zum Kauf angeboten. Der aus Stockheim stammende Pfarrer und Dekan Lars Rebhan wird mit Diakon Wolfgang Fehn den Gottesdienst zelebrieren, der von den Sängern der Zechgemeinschaft Neukenroth mit Michael Lutz an der Orgel musikalisch umrahmt wird. Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat laden dazu ein. red