Die Pfarrgemeinde Sankt Wendelin Feuerthal veranstaltet am Samstag, 1. Dezember, einen Adventsgottesdienst mit Segnung der Adventskränze in der Pfarrkirche Feuerthal. Beginn ist um 17 Uhr. Zelebriert wird der Gottesdienst von Pfarrer Norbert Wahler. Im Anschluss an den Gottesdienst stimmen die Feuerthaler Musikanten mit vorweihnachtlichen Melodien die Besucher auf die Advents- und Weihnachtszeit ein.Dazu gibt es Bratwurst, Glühwein, Kinderpunsch und selbst gebackene Plätzchen. sek