Es ist ein schöner Brauch, dass im Gottesdienst am ersten Advent, am Sonntag, 2. Dezember, die Adventskränze in der Kirche St. Wolfgang in Stockheim gesegnet werden. Wer seinen persönlichen Adventskranz oder auch ein Adventsgesteck segnen lassen will, kann diese auf den rechten Seiten der Altarstufen der Kirche ablegen. Dieser Gottesdienst mit Segnung der Adventskränze und -gestecke beginnt um 8.45 Uhr. red