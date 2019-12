Bad Kissingen 17.12.2019

Segenswünsche zum Weihnachtsfest

Kraftvolle Texte mit viel Segen, gelesen und gesungen, erklingen am Montag, 30. Dezember, um 18 Uhr in der St.-Jakobus-Kirche. In diesem Kirchenkonzert aus ihrer Reihe "Segensgold" widmet sich die stu...